Verkehr in Sachsen-Anhalt Mit Video: Flaute im Truckerparadies - Luxus-Lkw-Parkplatz an der A9 ringt mit Gästemangel

Lärm, Dreck, Enge: Die Lage auf Lkw-Parkplätzen in Sachsen-Anhalt ist oft katastrophal. Ein Unternehmer aus Vockerode will mit einem Luxus-Stellplatz an der A9 kontern. Doch bislang zieht es nur wenige Brummifahrer hierher. Was die Anlage bietet und warum der Betreiber auf Besserung hofft.