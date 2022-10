Linke verklagt Landesregierung LKA-Affäre als Verschlusssache: Verfassungsgericht entscheidet im November über Transparenz

Es könnte eine wegweisende Gerichtsentscheidung zu Geheimhaltung und Transparenz in Sachsen-Anhalts Landesregierung werden: Im November will das Landesverfassungsgericht in Dessau-Roßlau den Fall des früheren LKA-Direktors klären.