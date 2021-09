Lisek gewinnt Stabhochsprung-Meeting in Dessau

Dessau - Piotr Lisek hat das Internationale Stabhochsprung-Meeting in Dessau gewonnen. Vor knapp 1000 Zuschauern auf dem Dessauer Marktplatz reichten dem Olympia-Sechsten von Tokio am Mittwoch bei widrigen äußeren Bedingungen 5,61 Meter zum ersten Platz. An der Höhe von 5,80 Metern scheiterte Lisek nur knapp. Menno Vloon aus den Niederlanden belegte mit 5,51 Metern den zweiten Platz vor dem US-Amerikaner Matt Ludwig, der auf die gleiche Höhe kam. Der beste Deutsche, Bo Kanda Lita Baehre aus Leverkusen, schaffte nur 5,31 Meter und musste sich mit dem fünften Platz hinter dem Belgier Ben Broeders begnügen, der 5,41 Meter überquerte.