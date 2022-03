Linken-Landeschef Gebhardt mit nur 50,5 Prozent wiedergewählt

Knappe Mehrheit: Stefan Gebhardt (hier bei einem Parteitag im vergangenen Jahr) bleibt an der Spitze der Linken.

Magdeburg/Leuna (MZ/hei) - Die Linkspartei in Sachsen-Anhalt hat erstmals eine Doppelspitze. Die gut 100 Delegierten beim Landesparteitag in Leuna (Saalekreis) wählten Stefan Gebhardt und Janina Böttger am Samstagabend zu gleichberechtigten Vorsitzenden.

Böttger, die bisherige Vize-Vorsitzende, erhielt 69,2 Prozent der Stimmen. Gebhardt, der den Landesverband in den vergangenen zweieinhalb Jahren allein angeführt hatte, kam auf lediglich 50,5 Prozent der Stimmen. Beide Bewerber hatten keine Gegenkandidaten. 2019 hatte Gebhardt noch 69,5 Prozent Unterstützung erhalten.

Mit einer Satzungsänderung hatte der Landesparteitag zuvor die Doppelspitze möglich gemacht. In Sachsen-Anhalt werden bereits die Grünen und die SPD von einer männlich-weiblich gemischten Doppelspitze geführt.

In seiner Bewerbungsrede hatte Gebhardt angekündigt, er wolle die Landespartei zu alter Stärke zurückführen. Als nächstes Ziel nannte der 48-Jährige aus Hettstedt (Mansfeld-Südharz) Erfolge bei den Kommunalwahlen 2024.

Kritik an ihm gab es aus dem Stadtverband Magdeburg. Die Delegierte Vera Baryshnikov fragte, warum Gebhardt glaube, nach zwei verlorenen Wahlen der Richtige für den Parteivorsitz zu sein. Im vergangenen Jahr hatte die Linke in Sachsen-Anhalt mit 11,0 Prozent bei der Landtagswahl und 9,6 Prozent bei der Bundestagswahl historisch schlechte Ergebnisse eingefahren.

Böttger hatte in ihrer Bewerbung angekündigt, die Partei weiterzuentwickeln und alte Gewissheiten zu überprüfen. Mit Stadtteilgesprächen, offenen Büros und in Bündnissen müsse die Linke stärker sichtbar werden, forderte sie. Die 39-jährige Hallenserin ist wissenschaftliche Mitarbeiterin der Landtagsfraktion.