Der Linke Wulf Gallert über Frieden für die Ukraine: „Alle Optionen sind zynisch“

Der Vizeparteichef-Kandidat der Linkspartei Wulf Gallert will Sahra Wagenknechts Putin-Nähe Paroli bieten. Gebietsverluste der Ukraine hält er jedoch für unvermeidlich.

Eine Ukraine in den Grenzen von 2013 werde es nicht geben, sagt Wulf Gallert über ein Ende des Kriegs.

Magdeburg - Wulf Gallert war in Sachsen-Anhalt Spitzenkandidat der Linken und Fraktionschef, aktuell ist er Landtagsvizepräsident. Beim Linken-Parteitag am Wochenende will er stellvertretender Bundesvorsitzender werden - und die linke Außenpolitik neu ausrichten. Hagen Eichler befragte den 58-Jährigen.