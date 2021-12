Linke in Sachsen-Anhalt will gemischte Doppel-Spitze

Sachsen-Anhalts Linksparteichef Stefan Gebhardt will eine Co-Vorsitzende an seiner Seite - Fraktionschefin Eva von Angern ist es allerdings nicht.

Halle/MZ - Nach SPD und Grünen soll nun eine dritte Partei in Sachsen-Anhalt von einer gemischten Doppelspitze geführt werden: Der Vorstand der Linkspartei machte am Montagabend den Weg frei für eine entsprechende Satzungsänderung auf dem nächsten Landesparteitag, der coronabedingt erst Anfang März stattfindet. Und es gibt bereits einen konkreten Vorschlag: Der amtierende Parteichef Stefan Gebhardt tritt mit der bisherigen stellvertretenden Landesvorsitzenden Janina Böttger an.

„Stabilität und Erneuerung“

„Die schwierigen Zeiten, in denen Die Linke ist, fordern Stabilität und Erneuerung zugleich. Mit einer Doppelspitze gemeinsam mit Janina Böttger sehe ich deshalb einen guten Weg“, begründet Gebhardt die Doppelkandidatur. Mit Böttger arbeite er „seit Jahren vertrauensvoll“ , das Duo bringe „unterschiedliche Erfahrungen konstruktiv zusammen“. Böttger begründet ihre Kandidatur inhaltlich: „Die Menschen wissen um den gewaltigen Veränderungsdruck durch Klimawandel, Digitalisierung und Globalisierung. Deshalb ist linke Politik gefragt, die Veränderungen als machbar und sozial gerecht gestaltet“, sagt sie.

Böttger ist seit 2017 Parteivize, die 39-jährige Hallenserin arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin der Linksfraktion im Landtag, ihre Bereiche sind Wirtschaft, Digitalisierung und Europapolitik. Die verheiratete Mutter zweier Kinder stammt aus Merseburg.

Kritik an Fraktionseinfluss

"Veränderungen machbar gestalten": Janina Böttger aus Halle will Landesvorsitzende der Linken werden. Foto: Die Linke

Über die Satzungsänderung muss der Parteitag abstimmen. Die Einführung einer Doppelspitze war eine Forderung von parteiinternen Gebhardt-Kritikern. Spannend wird sein, wer noch für eine Doppelspitze kandidiert. Parteiintern gibt es auch Kritik daran, dass alle Fäden innerhalb der Linken in der Landtagsfraktion zusammenlaufen. Diese Kritik könnte neue Nahrung erhalten, wenn die Fraktionsreferentin Böttger aufrückt: Der 47-jährige Gebhardt gehört seit 1998 als Abgeordneter der Fraktion an. Der verheiratete Vater aus Hettstedt macht aber klar, dass er nur mit Böttger eine Doppelspitze bilden will: „Wir treten ausdrücklich als Team an. Bin für keine andere zu haben“, sagte Gebhardt der MZ.

Die Linke in Sachsen-Anhalt steht mitten in einem Erneuerungsprozess, nachdem sie in diesem Jahr zwei drastische Wahlpleiten kassiert hat. Bei der Landtagswahl im Juni kam die Linke nur noch auf elf Prozent - bei der Bundestagswahl im September ging es sogar auf 9,6 Prozent der Stimmen herunter.