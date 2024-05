Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg/MZ - Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat bei einem Bürgerdialog in Magdeburg vor einer Überlastung deutscher Sozialsysteme gewarnt und dies unter anderem mit der steigenden Lebenserwartung in der Bundesrepublik begründet. „Wir alle werden älter, bleiben länger gesund und können bei schwersten Erkrankungen auch im Alter auf eine Hochleistungsmedizin in Deutschland vertrauen“, sagte Lindner am Donnerstagabend.