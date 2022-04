Lieferungen per Tanker: Raffinerie in Leuna kommt ohne russisches Öl aus

Die Total-Energies Raffinerie stellt Lieferungen auf die Seehäfen in Rostock und Danzig um. Warum der Bedarf womöglich aber nicht vollständig deckt werden kann.

Die Raffinerie in Leuna verfügt über ein großes Tanklager für Kraftstoffe und Erdöl.

Leuna/MZ - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat bei seinem Besuch in Polen am Dienstag überraschend angekündigt, dass Deutschland bereits „in den nächsten Tagen“ unabhängig von russischem Öl sein werde. Damit meint er die ostdeutschen Raffinerien in Leuna (Saalekreis) und Schwedt (Brandenburg), die bisher über die Druschba-Pipeline ihr Öl aus Russland beziehen.