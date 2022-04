Liberale in Sachsen-Anhalt fordern Bilanz von zwei Jahren Corona-Politik

Quedlinburg - Die FDP in Sachsen-Anhalt fordert eine Aufarbeitung der Corona-Politik der vergangenen zwei Jahre. Das hat ein Landesparteitag in Quedlinburg (Harz) am Sonnabend beschlossen. „Viele der Regeln und Einschränkungen erschienen den Menschen in unserem Land wenig zielgenau“, heißt es in dem einstimmig verabschiedeten Leitantrag. Zudem sei die Kommunikation der Anti-Corona-Maßnahmen „vielfach widersprüchlich“ gewesen. In den kommenden Monaten soll nun eine Bilanz gezogen werden.