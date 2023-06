Immer wieder kleben sich Mitglieder der Gruppe „Letzte Generation“ fest. In Sachsen-Anhalt laufen bereits 16 Ermittlungsverfahren - Innenministerin Tamara Zieschang warnt die Bewegung vor weiteren Aktionen.

Tatort Paracelsusstraße in Halle: Mitglieder der Letzten Generation blockieren den Autoverkehr.

Magdeburg - Am Montag ist es wieder soweit, dieses Mal in Halle: Radikale Klimaschützer in roten Warnwesten kleben sich auf die Straße, der Autoverkehr ist stillgelegt, bis Spezialkräfte

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

der Bundespolizei aus Magdeburg sechs Demonstranten von der Straße lösen. Es ist bereits die 14. Aktion dieser Art in Sachsen-Anhalt - und die Fälle beschäftigen immer stärker auch die Justiz.