Leopoldina-Altpräsident Jörg Hacker: „Fake News gab es schon immer“

Wissenschaft und Gesellschaft müssen diskutieren, auch wenn der Ton mal rau wird. Warum das so wichtig ist, erklärt der Molekurlarbiologe. Am Dienstag wird er mit einem Fest in Halle geehrt - mit Angela Merkel als Rednerin.

HALLE/MZ - Der Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft ist Jörg Hacker ein Anliegen. Doch welche Spuren hat die Coronapandemie in diesem Verhältnis hinterlassen - und was können Forscher tun, um noch mehr Gehör zu finden? Darüber hat der Leopoldina-Altpräsident, der anlässlich seines 70. Geburtstags am Dienstag in Halle geehrt wird, mit MZ-Wissenschaftsredakteur Matthias Müller gesprochen.