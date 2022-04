Leipziger Gaskonzern VNG: Hohe Preise führen zu Gewinnsprung

Leipzig/MZ - Wegen des Ukraine-Krieges tobt über dem Energiemarkt ein Sturm. Mittendrin ist Deutschlands drittgrößter Gasimporteur VNG. Der Chef des Leipziger Konzerns, Ulf Heitmüller, machte zu Beginn der Bilanzpressekonferenz am Dienstag auch deutlich, dass die Versorgungssicherheit aktuell das wichtigste Thema sei. Ob die EU oder vielleicht auch Russland ein Gas-Embargo verhängen, liegt nicht in der Hand der Leipziger. „Wir sind aber dabei, uns auf eine solche Situation vorzubereiten“, so Heitmüller. Der Notfallplan des Bundes sieht vor, dass im Falle einer Knappheit das Gas durch staatliche Behörden zugeteilt wird. „Wir entscheiden in einer Mangellage nicht, wer Gas bekommt oder nicht“, so Heitmüller.