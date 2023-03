Freyburg/Leipzig/dpa- Passanten haben die Knochen einer seit 2019 in Leipzig vermissten Studentin gefunden. Ihre sterblichen Überreste seien in einem Waldgebiet im Bereich Saale Unstrut im Burgenlandkreis gefunden worden, wie die Staatsanwaltschaft in Leipzig am Donnerstag mitteilte.

Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden liegen demnach derzeit nicht vor. Die 23 Jahre alte Frau galt seit dem 25. September 2019 als vermisst.

Kurz bevor die 23-Jährige verschwand, wollte sie zu einem Möbelhaus in Günthersdorf fahren, einem Ortsteil der Stadt Leuna (Sachsen-Anhalt) nahe Leipzig. Die Umgebung des Möbelhauses wurde nach ihrem Verschwinden von einem Großaufgebot der Polizei mit Spürhunden abgesucht.

Drei Wochen nach dem Verschwinden der jungen Frau hatten Taucher in einem Weiher sowie dem Elster-Saale-Kanal nach Hinweisen gesucht. Schon damals beschränkte sich die Suche nach ihr nicht mehr nur auf Sachsen. Auch in Sachsen-Anhalt und in Berlin wurden Fotos der verschwundenen Frau ausgehängt.