Halle/MZ. - Trotz Werbekampagnen und der Zahlung von Prämien ist es der Landesregierung auch 2023 nicht gelungen, die Zahl der Lehrer zu steigern. Von Januar bis Dezember wurden 1.250 neue Pädagogen eingestellt, teilte das Bildungsministerium auf MZ-Anfrage mit. Im gleichen Zeitraum habe man die Abgänge von 1.300 Lehrern verzeichnet, also ein leichtes Minus von 50 Personen. Da die Zahl der Schüler in den vergangenen zehn Jahren um mehr als zehn Prozent gestiegen ist, verschlechtert sich das Verhältnis zwischen Schülern und Lehrern weiter.

Das Bildungsministerium zog dennoch eine positive Bilanz. „Auch im Jahr 2023 ist es erfreulicherweise gelungen, die Zahl der ausgeschiedenen Lehrkräfte durch etwa die gleiche Zahl an Neuzugängen zu kompensieren“, sagte Ministeriumssprecher Elmer Emig. Die angeschobenen Maßnahmen zur Lehrkräftegewinnung trügen zum Teil erst zeitversetzt Früchte. Man werde nicht nachlassen, „mit zahlreichen weiteren Maßnahmen die Personalsituation an den Schulen Sachsen-Anhalts weiter zu verbessern“, kündigte der Sprecher an.

In vielen Schulen gibt es weiter Unterrichtsausfall wegen Lehrermangel

Sachsen-Anhalt hat seit Jahren nicht ausreichend Lehrer, um den im Lehrplan vorgesehenen Unterricht zu erteilen. Nach jüngsten Zahlen liegt die rechnerische Unterrichtsversorgung bei durchschnittlich 95,1 Prozent und damit fast acht Prozentpunkte unter dem selbsterklärten Ziel der Regierung. Bei einer Versorgung von 103 Prozent ist davon auszugehen, dass auch kurzfristig erkrankte Lehrer ersetzt werden können.

Unter dem neu eingestellten Personal kommt laut Ministerium die Mehrheit (52 Prozent) als Seiteneinsteiger in den Beruf, hat also kein Lehramtsstudium absolviert. Sachsen-Anhalt hatte den Zugang zum Lehrerzimmer mehrfach gelockert. An Sekundar- und Gemeinschaftsschulen sind bereits drei von vier Neueingestellten keine gelernten Lehrer. Das zeigen Daten, die das Bildungsministerium auf Anfrage der Linksfraktion offengelegt hat. Bei Anstellungen in Sekundarschulen liegt der Anteil regulär ausgebildeter Lehrer bei nur noch 27,6 Prozent, in Gemeinschaftsschulen bei 23,2 Prozent. Vergleichsweise viele ausgebildete Lehrer (69,9 Prozent) können die Gymnasien gewinnen.

Für die Suche nach Personal setzt das Bildungsministerium auf Werbekampagnen, für schwer zu besetzende Stellen zahlt das Land Gehaltsaufschläge. Dennoch bleiben viele Stellen frei. In einer der jüngsten Ausschreibungsrunden gab es für 166 von 562 Stellen keine einzige Bewerbung.

Um den Unterrichtsausfall in den Schulen zu verringern, hatte die Landesregierung 2023 angeordnet, dass alle Lehrer wöchentlich eine Stunde mehr unterrichten müssen. Lehrerverbände protestierten dagegen.

Millionen für 97 Brennpunktschulen

Entlastung gibt es aber an anderer Stelle. Im Rahmen einer bundesweiten Initiative zur Unterstützung von „Brennpunktschulen“ bekommen 97 Schulen im Land in den kommenden Jahren Millionenhilfen. Für die kommenden zehn Jahre erhalte Sachsen-Anhalt 238 Millionen Euro, also 23,8 Millionen Euro pro Jahr, sagte Landesbildungsministerin Eva Feußner (CDU) am Dienstag. Die gleiche Summe gebe das Land dazu. Davon sollen Schulen mit einem hohen Anteil sozial benachteiligter Kinder und Jugendlicher oder mit einem hohen Anteil von Schülern mit Migrationshintergrund profitieren. Welche Schulen das sind, ist noch offen.

Zur Extrabelastung für viele Schulen wurde ab 2022 der starke Zulauf ukrainischer Schüler – viele davon ohne Deutschkenntnisse. Zwar konnte das Land bis heute 141 ukrainische Lehrer fest anstellen, um bei der Integration zu helfen. Vielerorts bleibt aber das Sprachproblem.