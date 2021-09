Lehrermangel bleibt Problem in Sachsen-Anhalt: Aktuell mehr als 900 Stellen ausgeschrieben

Stühle stehen in einem leeren Klassenzimmer auf einem Tisch. Auch das neue Schuljahr wird wieder ein von Corona und Lehrermangel geprägtes sein.

Magdeburg/DUR/mad - Fehlende Lehrkräfte an Sachsen-Anhalts Schulen bleiben auch unter der neuen Landesregierung eines der großen Probleme im Land. In Vorbereitung auf das kommende Schuljahr hat das Land Sachsen-Anhalt nun erneut eine umfangreiche Ausschreibungsrunde zur Einstellung von Lehrkräften gestartet. Insgesamt 905 Stellen sind vom Bildungsministerium ausgeschrieben worden, teilt das Ministerium mit.

Sachsen-Anhalts neue Bildungsministerin Eva Feußner (58, CDU), gibt sich als Nachfolgerin von Parteifreund Marco Tullner optimistisch, das Problem in den Griff bekommen zu können. „Mit einer erneuten Ausschreibung im dreistelligen Bereich werden wir viele neue Lehrkräfte gewinnen und so dem Lehrkräftemangel entgegenwirken. Wir werden weiterhin mit Hochdruck daran arbeiten, freie Stellen zu besetzen“, erklärte Ministerin Feußner. Doch auch in der neuen Legislatur bleibe der Fachkräftemangel bei den Lehrkräften die entscheidende Herausforderung.

Schulform Anzahl der ausgeschrieben Stellen Grundschule 153 Förderschule 90 Sekundarschule 307 Gemeinschaftsschule 140 Gymnasium 144 Gesamtschule 32 Weiterführende Schulen 6 Berufsbildende Schulen 33 Gesamt 905

So soll auch gezielt nach Lehrkräften aus dem Ausland und sogenannten Seiten- oder Quereinsteigerinnen und Quereinsteigern gesucht werden. Dabei sollen Personalberatungsagenturen das Land zusätzlich und dauerhaft unterstützen.

Unter den ausgeschrieben 905 Stellen sind laut Ministerium 122 Stellen, für die eine Zulage gezahlt werden kann, weil sie schwer besetzbar seien. Zusätzlich seien 32 Stellen regional ausgeschrieben worden.

Interessenten können sich ausschließlich über das Online-Portal (matorix) bewerben. Die Bewerbungsfrist endet am 7. Oktober 2021. Die Corona-Pandemie beeinflusse den Ausschreibungsprozess nicht, heißt es.

Weitere Informationen zur Ausschreibung unter: lehrer.sachsen-anhalt.de.