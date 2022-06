Lehrer aus Halle sitzt in Ukraine fest: „Es fehlt an allem.“

Am Donnerstag wurde ein Wohnhaus in Tschernihiw von einem Luftangriff getroffen. Die Stadt liegt unweit des Ortes, in dem Maksym melnik lebt.

Halle/MZ- - Eigentlich wollte er seit einer Woche bereits wieder in Halle sein. Doch Maksym Melnik kommt nicht aus der Ukraine weg. Dort hatte der Lehrer, der seit über 30 Jahren in Deutschland lebt, Anfang Februar seine Mutter besucht. Sie lebt in einer Kreisstadt etwa 100 Kilometer nördlich von Kiew, mitten in dem Gebiet, in dem das russische Militär seit Tagen mit ukrainischen Kräften kämpft. Mit MZ-Reporter Julius Lukas hat Melnik, der seinen richtigen Namen aus Sicherheitsgründen nicht öffentlich nennen will, über den Kontakt mit russischen Panzern, schlechte Versorgung und die fehlende Möglichkeit zur Flucht gesprochen.