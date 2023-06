Danzig/MZ - Was es ihm bedeute, dass das Zukunftszentrum in Halle gebaut wird? „Der Ort ist mir nicht so wichtig“, sagte Lech Walesa, „wichtig ist mir, dass dieses Zentrum entsteht.“ Er verknüpfe „große Hoffnungen“ mit diesem Zentrum, so der Friedensnobelpreisträger und polnische Ex-Präsident am Freitag in Danzig. Und der 79-Jährige will mithelfen. „Ich will so schnell wie möglich nach Halle

fahren und sagen, was ich da machen würde. Vielleicht werden ja einige meiner Ideen aufgegriffen“, sagte Walesa bei einem Gespräch mit Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU).