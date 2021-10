Lastwagenfahrer übersieht Radler: 58-Jähriger stirbt

Köthen - Ein 58-jähriger Fahrradfahrer ist beim Zusammenstoß mit einem Lastwagen an einer Kreuzung in Köthen (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) getötet worden. Der Mann sei auf dem Weg ins Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen gestorben, teilte die Polizei in Dessau-Roßlau am Sonntag mit. Den Angaben zufolge hatte der 54 Jahre alte Lastwagenfahrer den Radler beim Rechtsabbiegen übersehen und war deshalb mit ihm kollidiert. Der Unfall hatte sich am Freitag ereignet.