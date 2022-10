UN-Mission in Westafrika „Lasst uns nicht im Stich“ - Warum ein Politiker aus Halle für die Fortführung des Bundeswehreinsatzes in Mali kämpft

In Mali schützt die Bundeswehr im Rahmen der sogenannten Minusma-Mission Zivilisten vor Terrormilizen. Doch die deutschen Soldaten kampieren hier in Nachbarschaft zur russischen Armee. Sollten die Deutschen also abziehen? Nein, sagt SPD-Politiker Karamba Diaby aus Halle. Wie ein Besuch im westafrikanischen Land seine Sicht auf den Einsatz geprägt hat.