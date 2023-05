Dresden/MZ - Der Verteidiger der am Mittwoch zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilten Linksextremistin Lina E. aus Leipzig will das Urteil nicht hinnehmen. „Wir werden in Revision gehen“, sagte Ulrich von Klinggräff am Mittwochabend. Es handele sich um ein „eklatantes Fehlurteil“, das in keiner Weise akzeptabel sei.

