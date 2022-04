Landwirtschaftsschau Agra in Leipzig: Zwischen Krise und Fischdöner

Leipzig/MZ - Als Eröffnungslied der Landwirtschaftsschau Agra schallt aus den große Boxen „Conquest of Paradise“: Wie einst Henry Maske in den Boxring ziehen nun Rinder, Schafe, Esel und Ziegen in eine Leipziger Messehalle ein. Nur Schweine fehlen wegen der Schweinepest. Es hat den Anschein, als ob die größte ostdeutsche Agrarmesse nach zwei Jahren Corona-Pause wieder in den bekannten Modus zurückgefunden hat. Doch sobald man dort mit Landwirten, Ausstellern und Landespolitikern spricht, wird klar: Durch den Ukraine-Krieg ist auch die Landwirtschaft weit von Normalität entfernt.