Magdeburg/MZ - Mit einer Klage beim Landesverfassungsgericht stellen der Salzlandkreis und zwei kreisangehörige Städte die Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen in Frage. Landrat Markus Bauer (SPD) will feststellen lassen, dass die Landesregierung die besondere Notlage seiner Region nicht ausreichend berücksichtigt. Sollte die Verfassungsbeschwerde Erfolg haben, müsste Landesfinanzminister Michael Richter (CDU) möglicherweise künftig mehr Geld an die ärmsten Kommunen zahlen und die Zahlungen an andere kürzen.