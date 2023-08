Weil Azubis rar sind, geht das Landesverwaltungsamt in Halle bei der Nachwuchssuche neue Wege. Um welche Stellen es geht und was die Auszubildenden dort erwartet.

Jobs in Sachsen-Anhalt

Azubine Vanessa Kriesel arbeitet beim Landesverwaltungsamt - und steht Interessenten auch in einem Chat für Fragen zur Verfügung.

Halle/MZ - Der Fachkräftemangel macht auch vor den Behörden in Sachsen-Anhalt nicht halt: Nach Angaben des Landesverwaltungsamtes in Halle wird es zunehmend schwierig, ausreichend Nachwuchskräfte zu finden. „Vor einigen Jahren konnten wir aus vielen Bewerbern wählen. Diese Bewerberlage hat sich verschlechtert“, sagt Amtssprecherin Denise Vopel der MZ. Die Behörde sucht daher nach neuen Wegen, um junge Menschen für einen Job in der Verwaltung zu gewinnen.