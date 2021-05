Landesregierung korrigiert Aussage: Biergärten müssen weiterhin Tests verlangen

Magdeburg - Biergartenbesucher müssen auch nach Pfingsten einen negativen Coronatest vorweisen, wenn sie nicht geimpft oder genesen sind. Eine anderslautende Ankündigung vom Vortag hat die Staatskanzlei am Freitag zurückgezogen. „Die Auskunft war leider nicht korrekt, wofür ich um Entschuldigung bitte“, sagte Vize-Regierungssprecher Daniel Mouratidis. „Der Wegfall der Testpflicht wurde im Kabinett diskutiert, letztlich aber nicht beschlossen.“

Für alle beschlossenen Lockerungen sollen die gleichen Bedingungen gelten, auch in der Freiluftgastronomie. Voraussetzung sei, dass eine Person genesen, geimpft oder getestet ist. Die Landesregierung hatte am Donnerstag den Wegfall zahlreicher Corona-Einschränkungen auf den Weg gebracht. Die neuen Regeln treten am Dienstag mit der 13. Eindämmungsverordnung in Kraft. Anders als bei früheren Kabinettbeschlüssen lag der fertige Verordnungstext bis zum Abend noch nicht vor.

Vize-Regierungssprecher Mouratidis sagte, die Staatskanzlei habe den Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) bereits über die fehlerhafte Auskunft informiert. (mz)