Land will Eltern bei Kita-Beiträgen weiter entlasten

Magdeburg - Die schwarz-rot-gelbe Landesregierung will Eltern bei den Beiträgen für die Kinderbetreuung auch im Jahr 2022 entlasten. Familien mit mehreren Kindern in Krippe, Kita und Hort sollen auch im nächsten Jahr nur für das älteste Kind bezahlen müssen. Die Verlängerung der Geschwisterkindregelung will das Kabinett am Dienstag beschließen.

Außerdem will die Landesregierung die neue Landesverordnung zur Eindämmung der Corona-Pandemie vorstellen. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat vergangene Woche angekündigt, dass es keinen weiteren Lockdown und keine Kontaktbeschränkungen mehr geben soll. Stattdessen soll die Pandemie-Bekämpfung mit den AHA-Regeln, 2G- und 3G-Regeln sowie Impfungen gelingen.