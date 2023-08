Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Hihenkirchen/MZ - Ohne Grenzübertritt geht es nicht. Wer von Hohenkirchen aus zum südlichsten Zipfel Sachsen-Anhalts will, muss erstmal hinüber nach Thüringen. Oder er pflügt zu Fuß durch das Getreidefeld, das sich hinter Peter Sparbrods Garten einige hundert Meter breitmacht. Aber auch das liegt zum Teil in Thüringen. Mitten hinein haben Grenzvermesser in Jahrhunderten einen nach Süden immer schmaler werdenden sachsen-anhaltinischen Keil geschlagen. Seine Spitze endet an einem Feldweg zwischen einer Weide und einer Pappel.