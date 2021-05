Kurz vor dem Kontrollverlust: Kommentar zu Gesundheitsämter am Limit

Halle (Saale) - Die Gesundheitsämter im Land schlagen Alarm. Sie seien an der „Grenze des Machbaren“ angelangt. Und in Magdeburg bekennt der Amtsarzt, dass eine Kontaktnachverfolgung für alle neuen Covid-19-Fälle nicht mehr vollständig möglich ...

Eine Mitarbeiterin eines Gesundheitsamtes zeigt am Bildschirm, wie die einzelnen Corna-Fälle erfasst und verfolgt werden.

Die Gesundheitsämter im Land schlagen Alarm. Sie seien an der „Grenze des Machbaren“ angelangt. Und in Magdeburg bekennt der Amtsarzt, dass eine Kontaktnachverfolgung für alle neuen Covid-19-Fälle nicht mehr vollständig möglich ist.

Das bedeutet, dass potenziell Infizierte unentdeckt bleiben und die Gefahr neuer Infektionen steigt. Sollten die Fallzahlen weiter nach oben gehen und kein weiteres Personal für den Infektionsschutz bereit stehen, dann droht – das machen die Gesundheitsämter deutlich – der Kontrollverlust.

Für das Land wäre das eine neue Situation. Bisher schien man die Pandemie in Sachsen-Anhalt im Griff zu haben. Die geringen Fallzahlen wurden von der Landesregierung immer wieder herangezogen, um regionale Unterschiede bei den Einschränkungen zu rechtfertigen. Es war eine komfortable Situation, in der man auf Bayern oder Nordrhein-Westfalen zeigen konnte, wo die Lage immer viel schlimmer war.

Doch das könnte sich nun ändern. Und diese Entwicklung beruht auch auf Fehlern der Vergangenheit. Denn dass es den Gesundheitsämtern an Personal fehlt, ist seit Jahren bekannt. Bisher fiel das öffentlich nicht so sehr auf.

Doch das ist nun anders. In der Pandemie werden Löcher sichtbar, die die Kommunen derzeit vor allem mit Mitarbeitern aus anderen Verwaltungsbereichen stopfen. Doch dabei handelt es sich um fachfremdes Personal, dem es an Expertise fehlt und das auch erst eingearbeitet werden muss. Hinzu kommt, dass die eigentliche Arbeit der „Lückenfüller“ liegen bleibt und so neue Löcher entstehen.

Die Folge dieser Personalpolitik ohne Weitsicht ist nun, dass uns in Sachsen-Anhalt die Pandemie entgleiten könnte. Daraus sollte für die Zukunft zwingend gelernt werden.

