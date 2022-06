Kurswechsel: Sachsen-Anhalt will Baugebiete auch in kleinen Orten erlauben

Platz für neue Wohnhäuser wie hier in Leipzig erhoffen sich auch Kommunalpolitiker in Sachsen-Anhalt.

Magdeburg - Die Landesregierung möchte den Weg dafür freimachen, dass künftig auch kleinere Orte Baugebiete ausweisen dürfen. Das kündigte Landesbauministerin Lydia Hüskens (FDP) am Dienstag an. Die Landesregierung fasste den Beschluss, einen neuen Landesentwicklungsplan aufzustellen. In Kraft treten wird dieser nach Einschätzung von Hüskens allerdings erst „zum Ende der Legislaturperiode“, also bis 2026.