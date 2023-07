Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Stiege/MZ - Wie ein zu flach geratener Pool sieht der Platz aus, an dem einmal die Kirche stand. Ein paar Bodenplatten sind erhalten geblieben, dazu verwitterte Treppenstufen und einige Steine, auf denen bis vor wenigen Jahren ein außergewöhnlicher Kirchenbau ruhte. Die Stabkirche von Stiege, der Legende nach 1905 von einem dankbaren Patienten der Kurklinik Albrechtshaus nebenan gestiftet, ist verschwunden − im allerletzten Moment. Nach mehrjähriger aufwendiger Vorbereitung konnte das Gotteshaus im vergangenen Jahr aus dem Wald in der Nähe des kleinen Harzörtchens über zwei Kilometer Luftlinie mitten in die Gemeinde umgesetzt werden. Dort steht das aus Holz errichtete Gebäude im skandinavischen Stil heute, eine Besucherattraktion, in der Konzerte, Feste und Feiern stattfinden.