Diebe haben eine Baustelle in Samswegen in der Börde ins Visier genommen. Doch sie hatten es nicht auf die Maschinen oder Werkzeuge abgesehen.

Von einer Baustelle in Samswegen in der Börde ist ein besonderer und doch alltäglicher Gegenstand gestohlen worden. Auf Werkzeug oder Baumschinen hatten es die Diebe nicht abgesehen, sondern auf das Dixi-Klo.

Samswegen (vs) - Am Wochenende musste es offenbar ganz schnell gehen: Diebe hatten es in Samswegen in der Börde auf eine Baustelle abgesehen. Doch sie stahlen keine Werkzeuge oder Baumaschinen, wie aus einer Mitteilung der Polizei hervorgeht.

Demnach soll es auf einer nicht umzäunten Baustelle in einem Windpark in Samswegen zu dem skurrilen Coup gekommen sein. Dort wurde ein Dixi-Klo geklaut.

Die Polizei bittet um Hinweise zur Tat, den mutmaßlichen Tätern und der Mobiltoilette unter der Rufnummer 03904-4780.