Vor 40 Jahren entwendete Ullrich Till als Jugendlicher ein Jesus-Bild aus der maroden Dorfkirche in Zscherben bei Halle. Jetzt hat er es der Gemeinde zurückgegeben. Wie der einst geraubte Schatz und sein Dieb empfangen wurden.

Das Bild, das Ullrich Till an die Kirchgemeinde Zscherben zurückgegeben hat, wurde wahrscheinlich Ende des 17. oder Anfang des 18. Jahrhunderts gemalt. Es zeigt die Auferstehung Jesu Christi.

Halle/Zscherben - Als Ullrich Till die Dorfkirche in Zscherben an einem Montag Mitte Dezember betritt, kommen die Erinnerungen schnell zurück. Kurz steht er im engen Kirchenschiff, in dem es nach feuchtem Holz riecht. Er hält inne und schaut sich um. „Dort hinten muss das eingeschlagene Fenster gewesen sein, durch das wir rein sind“, sagt Till.