Experte gibt Einschätzung Rätselhafter Dachbodenfund: Ist Gemälde aus Sachsen-Anhalt ein vermisstes Meisterwerk?

Edler Rahmen, altes Antlitz, ein aufgeprägtes Siegel – das Bild sieht nach viel aus. Zumal es in einer Online-Datenbank als vermisst gemeldet ist. Hängt in Sachsen-Anhalt ein Schatz an der Einfamilienhauswand?