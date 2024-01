Kritik am neuen Pflicht-Bekenntnis zu Israel bei Einbürgerung - so reagiert das Innenministerium

Magdeburg/MZ - Oppositionspolitiker haben juristische Zweifel an dem neuen Israel-Bekenntnis, das Ausländer für eine Einbürgerung in Sachsen-Anhalt ablegen müssen. Die Linken-Abgeordnete Henriette Quade sagte am Freitag im Landtag, damit würden „unterschiedliche Maßstäbe an Menschen angelegt werden, ausgehend davon, wo ein Mensch geboren ist“. Gegenüber der MZ nannte sie den entsprechenden Erlass des Landesinnenministeriums aus dem Dezember „Scheinpolitik“.