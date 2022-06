Kritik an Impfung in Apotheken

Bald sollen auch Apotheker und Zahnärzte in Sachsen-Anhalt gegen Corona impfen dürfen. Aber wollen sie das überhaupt?

Halle/MZ - Um die Impfkampagne zu beschleunigen, sollen künftig auch in Sachsen-Anhalt Apotheker, Zahnärzte oder Tierärzte gegen das Coronavirus impfen dürfen. Die Ampel-Koalition will eine entsprechende Änderung des Infektionsschutzgesetzes noch vor Weihnachten von Bundestag und Bundesrat verabschieden lassen. Die Arzneimittelhändler und Zahnärzte im Bundesland signalisieren Bereitschaft - doch es gibt auch Kritik an den Plänen.