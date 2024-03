Weil es an Freizeitangeboten mangelt, stampfen Teenager mit Migrationshintergrund in Halle-Neustadt selbst einen Jugendtreff aus dem Boden. Er soll Gleichaltrigen auch eine Alternative zur Kriminalität bieten. Wie die Jungs über die Situation in der Stadt denken und warum sie sich mehr Mitbestimmung wünschen.

Kriminalität, Migration, Langeweile: Wie Jugendliche aus Halle über ihre Stadt denken – und was sie fordern

Jugendszene in Sachsen-Anhalt

Schach-Duell statt Langeweile: Hadi (l.) und seine Freunde treffen sich am Samstagabend regelmäßig in Halle-Neustadt zum Quatschen, Spielen – und um einfach unter sich zu sein. Den Jugendtreff organisieren sie komplett selbst. Jugendliche unter 18 Jahren wurden zum Schutz ihrer Persönlichkeitsrechte auf dem Bild unkenntlich gemacht.

Halle/MZ - Der Abend liegt über Halle-Neustadt. Das Neustadt Centrum, ein verzweigtes Einkaufszentrum im Herzen des Plattenbauviertels, wirkt an diesem Samstag verwaist. Keine Passanten. Aus der Ferne dröhnt das Rauschen eines einzelnen Skateboards durch die Häuserschluchten. Hinter den Fassaden der geschlossenen Geschäfte klafft Dunkelheit. Nur aus einer der gläsernen Türen im Erdgeschoss fällt Licht auf den Gehweg. Es ist das Stadtteilzentrum Passage 13. Und es ist an diesem Abend ein ungewöhnlicher Zufluchtsort.

Die Tür schwingt auf. Ein heller, weitläufiger Raum. Arabische Musik schallt aus kleinen Boxen. Junge Männer in Jogginghosen und Kapuzenpullis räumen Stühle umher, rascheln mit Chipstüten. Auf einem Ecksofa sitzt Hadi. Dunkle Locken, geboren in Syrien, heute Schüler in Halle. Sein Blick gleitet über eine Tischtennisplatte, eine Leinwand, auf der ein Videospiel läuft, über einen Tisch mit Schachspiel. Er breitet die Arme aus. „Das haben wir für uns geschaffen“, sagt Hadi stolz.

Gruppe Scout Spirit gründet selbst Jugentreff in Halle-Neustadt

Der 18-Jährige ist Teil der etwa 50-köpfigen Gruppe Scout Spirit. Die meisten Mitglieder sind Teenager mit Migrationshintergrund. Sie fahren gemeinsam ins Zeltlager, veranstalten Kulturevents – und treffen sich jeden Samstagabend zwischen 19 und 23 Uhr hier in Neustadt. Kommen kann zum Jugendtreff jeder. Eintritt: ein Euro oder vier Pfandflaschen. Hier tun sie Dinge, die Jugendliche am Wochenende eben so tun. Spielen, Musikhören, Quatschen. Klingt normal? Nun, sie mussten sich diesen Ort erst erkämpfen. Hadi zuckt mit den Schultern. „Es gibt hier ja sonst nichts.“

Ihn und seine Mitstreiter plagt ein Problem, dass viele Jugendlicher im Westen von Sachsen-Anhalts größter Stadt umtreibt. Abseits von Wohnblöcken und Geschäften ist das Viertel für sie eher reizarm. Wenige Sportplätze, kaum Cafés. Und überhaupt: Um auszugehen, braucht man Geld. Bei vielen Teenagern ist das knapp. Wohin also gehen? Am Wochenende? Im nasskalten Winter? Sie wollten doch nur gemeinsam abhängen, sagt Hadi. „Aber die Wohnungen hier sind zu klein.“

Im Erdgeschoss des Neustadt Centrums haben sie Platz. An diesem Abend steht Kino auf dem Programm. In einer halben Stunde soll ein Actionfilm über die Leinwand flimmern. Ein gutes Dutzend Teenager wuselt umher, kramt nach Kabeln für den Beamer, stellt schon mal die Limonade kalt. Das Kulturzentrum stellt den Jugendlichen den Raum zur Verfügung, den Rest organisieren sie. „Hier entscheiden wir alles selbst“, sagt Fadi, Sprecher von Scout Spirit.

Unterschätztes Problem: Langeweile plagt Teenager in Neustadt

Keine Aufpasser, keine Betreuer, kein Cent Fördergeld. Alkohol und Drogen sind hier nicht erlaubt. Seit einem Jahr gibt es das Angebot. Bis zu 50 Jugendliche kommen inzwischen pro Abend. Der Bedarf ist offenbar groß. „Es läuft“, sagt Fadi. Streit? Gewalt? Habe es hier noch nie gegeben, sagt der 23-Jährige. Schließlich tragen hier alle die Verantwortung. „Das macht viel aus.“

Die Jungs reagieren mit dem Projekt auf ein offenbar unterschätztes Problem in der Jugendszene: Langeweile. Und damit auch auf die zuletzt angestiegene Jugendkriminalität in Halle. Seit etwa zwei Jahren überfallen immer wieder Banden andere Teenager. Die Polizei hat ihre Präsenz verstärkt, rund zwei Dutzend Intensivtäter festgenommen. Zuletzt sanken die Fallzahlen wieder. Was aber treibt die Teenager auf die schiefe Bahn? Spricht man mit Sozialarbeitern, Staatsanwälten und Jugendlichen, taucht der Mangel an Freizeitangeboten immer wieder als Ursache auf. Auch die Jungs von Scout Spirit haben das erkannt – und sind aktiv geworden.

In Halle-Neustadt dominieren Wohnblöcke. Viele Jugendliche hier wünschen sich aber mehr Freizeitangebote. (Foto: Steffen Schellhorn)

Auf dem Ecksofa im Jugendtreff hat sich ein Gesprächskreis gebildet. Bandenüberfälle, die Debatte über Migration, der mitunter schlechte Ruf von Halle-Neustadt – all das kennen sie hier. Ihre Meinung: Statt mehr Polizeistreifen brauche es Alternativen zur Straßenkriminalität. „Auf der Straße kiffen sie bloß“, sagt der 19-jährige Achmed. Wer nichts zu tun habe, den ziehe es oft in die Innenstadt, Leute abziehen, sagt ein anderer. „Aber die Stadt macht fast nichts“, findet Fadi. Viele Köpfe nicken.

Dafür würden die Gründe für die Gewalt in der Öffentlichkeit oft woanders gesucht, meinen er und seine Mitstreiter. In der Herkunft der Täter zum Beispiel. Viele der stadtbekannten Intensivtäter haben einen Migrationshintergrund, stammen aus Halle-Neustadt. „Man benutzt das immer als Problem, weil man keine Lösung hat“, meint Hadi.

Intensivtäter „Abdul“ macht Schlagzeilen: Was ist mit positiven Beispielen?

Zuletzt machte etwa der Fall „Abdul“ Schlagzeilen. Der 14-jährige Intensivtäter stahl eine teure Handtasche und prahlte anschließend im Internet damit. Inzwischen sitzt er im Jugendgefängnis. Solche Fälle bekämen viel Aufmerksamkeit, würden im Internet zigtausendfach geklickt, sagt Fadi. „Die schlechten Nachrichten werden immer wiederholt.“ Dabei sei es eine relativ kleine Gruppe von Kriminellen. Was aber ist mit den positiven Beispielen?

Im Nebenraum des Jugendtreffs rücken die Jungs Stühle zusammen. Das Licht ist gedimmt. Gleich beginnt der Film. Hadi und der 19-jährige Achmed stecken auf dem Ecksofa nebenan die Köpfe zusammen. Beide stammen aus Syrien. Beide leben seit einigen Jahren in Deutschland. Beide haben eine bewegte Biografie – aber auch eine, die man ein positives Beispiel nennen kann.

Hadi floh mit seinen Eltern als Kind aus dem Libanon nach Deutschland. Sein Berufswunsch: Fluglotse. Doch dafür braucht es ein Studium. Schwierig, wenn man erst eine neue Sprache lernen muss. Sein Lehrer habe ihm damals gesagt, er solle eine Ausbildung machen, die Hauptschule abschließen, erinnert er sich. Aber Hadi blieb stur, hängte sich rein. Heute besucht er ein Gymnasium. Auch Achmed will einmal studieren. Medizin. „Ich schaffe das schon.“ Sein Notendurchschnitt: 1,2. „Ich arbeite nebenbei noch im Supermarkt“, sagt der 19-Jährige.

Jugendliche aus Halle fordern mit Mitbestimmung

Sie hätten es schwerer gehabt als andere Jugendlichen, sagen die beiden. Allein wegen der Sprache. Aber ihr Engagement werde oft nicht geschätzt, finden sie. Sie fühlten sich oft als „Ausländer mit deutschem Pass“. Dabei sprechen sie deutsch, sind engagierte Schüler. Und schließlich lebten sie gern hier in Deutschland, in Halle.

Im Jugendtreff beginnt der Film. Die Jungs strömen in den Nebenraum. Zeit für letzte Worte. Was ihnen noch wichtig ist? Hadi beginnt zu sprechen. Ob Kriminalität, Integration oder einfach die Attraktivität des Viertels – gehe es um die Jugendszene, fehle ihm etwas. Dass die Behörden den Jugendlichen zuhören, sie selbst entscheiden lassen. Er formuliert einen Appell: „Lasst uns Jugendliche selbst etwas machen.“

Ein Viertel im Wandel

Unter Jugendlichen gilt Halle-Neustadt mitunter als karges Viertel. Um den vielen Teenagern hier mehr Abwechslung zu bieten, schaffen die Behörden nun nach und nach neue Angebote. In den vergangenen Jahren sind etwa eine neue Speedskate- sowie eine Motoballanlage entstanden, wie die Stadt auf MZ-Anfrage mitteilt. Der Bau wurde jeweils mit mehreren hunderttausend Euro gefördert. Im Nachbarviertel Heide-Nord soll in diesem Jahr zudem ein neuer Bolzplatz entstehen, in der westlichen Innenstadt eine neue Skateanlage. Für Sportförderung stehen im laufenden Jahr laut Stadt außerdem 1,5 Millionen Euro bereit.

Auch Jugendliche in Halle nehmen einen positiven Wandel der Stadt war – allerdings nur langsam. Die Mitglieder von Scout Spirit bemängeln zudem, dass Jugendliche bei Investitionen nicht eingebunden werden. Sie wünschen sich ein Budget, dass die Teenager selbst verwalten können. Die Behörden fragten die Jugendlichen nicht, was sie sich eigentlich wünschten, sagt Gruppensprecher Fadi. Ein Wunsch der Gruppe: Eine Übersicht für Jugendangebote auf Instagram. Darum habe man die Stadt gebeten, so Fadi. Bislang sei aber nichts passiert.