Wegen unterschiedlicher juristischer Ansichten in Niedersachsen könnte das Verfahren gegen den Mehrfach-Straftäter Christian B. nach Sachsen-Anhalt kommen. Was dem Kriminellen vorgeworfen wird, gegen den auch bei den Fällen Inga und Maddie ermittelt wurde.

Wegen mehreren Sexualstraftaten: Kommt Christian B. in Sachsen-Anhalt vor Gericht?

Inga aus Schönebeck (Salzlandkreis) wird seit acht Jahren vermisst, die Britin Madeleine McCann (rechts) verschwand 2007 aus einer Ferienanlage in Portugal.

Halle/MZ - Unterschiedliche juristische Ansichten in Niedersachsen könnte dazu führen, dass der Mehrfach-Straftäter Christian B. in Sachsen-Anhalt vor Gericht landet. Gegen den 45-Jährige wurde auch im Fall des 2007 in Portugal verschwundenen Mädchens Madeleine „Maddie“ McCann sowie der seit 2015 vermissten Inga aus Schönebeck (Salzlandkreis) ermittelt.