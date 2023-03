Wegen des russischen Angriffskriegs leben in Sachsen-Anhalt Ukrainnerinnen und Ukrainer, die ihre Heimat verlassen mussten. Zwei betroffene Familien erzählen von ihrer Flucht vor dem Krieg und vom Ankommen in einer unbekannten Welt.

Krieg in der ukraine

Nach Kriegsausbruch versuchen so viele Ukrainerinnen und Ukrainer wie möglich zu fliehen.

Halle (Saale)/Stendal - Krieg vernichtet Träume. Er verändert Leben radikal. Der russische Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 hat die größte Fluchtbewegung in Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs ausgelöst. Knapp fünf Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer haben ihre Heimat verlassen und in europäischen Ländern Schutz gesucht. Tausende sind auch nach Sachsen-Anhalt gekommen. Aber welche Schicksale stecken hinter den Zahlen? Wer sind die Menschen, die sich in Sachsen-Anhalt ein neues Leben aufbauen müssen?

Wie der Krieg ihre Welt verändert hat, erleben Sie in der multimedialen Reportage.

Zwei betroffene Familien haben von ihrer Geschichte erzählt, von der Flucht aus ihrer Heimat und vom Ankommen in einem unbekannten Land.