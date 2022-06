Der Landwirt Helge Beckurs organisiert für Kriegsflüchtlinge Unterkünfte auf Höfen in Sachsen-Anhalt. Er unterstützt auch seinen Kollegen Markus Schütte, der einen Betrieb in der Westukraine führt und sich um seine 50 Mitarbeiter sorgt.

Hordorf/MZ - Helge Beckurs öffnet den Kühlschrank: Toastbrot, Milch, Butter, Wurst, Käse, Marmelade und viele andere Lebensmittel stapeln sich in den Fächern. „Wenn unsere Gäste kommen, dann soll es ihnen an nichts fehlen“, sagt der Landwirt aus dem Börde-Dorf Hordorf. Er erwartet eine ukrainische Familie, die wegen des russischen Angriffs aus ihrer Heimat geflüchtet ist. Sie sollte noch am Dienstagabend anreisen. Für ihre Unterkunft wurde eine Wohnung hergerichtet, die sonst Saisonkräfte nutzen. Doch nicht nur das: Seit vergangenem Donnerstag organisiert Beckurs in ganz Sachsen-Anhalt bei Landwirten Unterkünfte für ukrainische Flüchtlinge.