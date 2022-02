Sachsen-Anhalt schickt Hilfsgüter ins ukrainische Kriegsgebiet

Auf ein internationales Hilfeersuchen schickt Sachsen-Anhalt Hilfsgüter in die Ukraine. Das Bundesland bereitet sich auch auf Kriegsflüchtlinge vor - und verhängt einen Abschiebestopp.

Stellt Hilfe für Ukrainer in Aussicht: Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang (CDU)

Magdeburg/MZ - Auf ein internationales Hilfeersuchen der Ukraine reagiert Sachsen-Anhalt mit der Lieferung von Hilfsgütern. In Absprache mit der Bundesregierung sendet es 32.000 Schutzbrillen, etwa 16.000 Schutzkittel und 57.600 Schutzmasken. Dazu kommen 5.000 Gesichtsvisiere und 44.000 Paar Einweg-Handschuhe, erklärte das Innenministerium auf MZ-Anfrage. Die Bundesregierung hatte alle Länder gebeten, mögliche Hilfen zu prüfen.

Sachsen-Anhalt richtet sich zudem auf die Aufnahme ukrainischer Kriegsflüchtlinge vor. „Kein ukrainischer Staatsbürger, der sich zur Zeit in Sachsen-Anhalt aufhält, muss befürchten, ins Kriegsgebiet zurückkehren zu müssen“, so Landesinnenministerin Tamara Zieschang (CDU). Abschiebungen ins Kriegsgebiet solle es nicht geben, dazu werde das Ministerium die Ausländerbehörden per Erlass auffordern.

Hilfe für Fluchtländer

In Absprache mit den Ländern werde sich der Bundesregierung zudem europaweit dafür einsetzen, dass ukrainische Staatsbürger vorerst kein Asyl in Deutschland beantragen müssten - sondern dass sie mindestens eins bis maximal drei Jahre vorübergehenden Schutz erhalten. „Doch im ersten Schritt ist der Bund gefordert, dies im Europäischen Rat zu vereinbaren“, erklärte das Innenministerium in Magdeburg.

Über das Ausmaß künftiger Flüchtlingszahlen könne das Ressort aktuell keine Prognosen machen. Zunächst betreffe diese Frage ukrainische Nachbarstaaten. Die Innenminister der Bundesländer seien sich bereits „einig, dass die betroffenen Staaten massiv unterstützt werden und humanitäre Hilfe geleistet wird“, so das Ressort in Magdeburg. Innenministerin Zieschang erklärte auf MZ-Anfrage: „Die besondere Lage kann von Bund und Ländern nur gemeinsam bewältigt werden. Auch Sachsen-Anhalt wird humanitäre Hilfe leisten.“ Zur Aufnahme von Kriegsflüchtlingen laufe eine intensive Abstimmung mit Bund und Ländern. „Im ersten Schritt muss auf EU-Ebene die Koordinierungsarbeit vollumfänglich anlaufen“, so Zieschang.