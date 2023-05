Im Streit um den Aufenthalt einer an Krebs erkrankten Frau aus der Ukraine hat das Innenministerium die Stadt Halle zurückgepfiffen - die Patientin darf in Halle wohnen bleiben. Nun fragen sich ihre Helfer, wie es weitergeht.

Krebskranke Ukrainerin darf in Halle bleiben: So reagieren ihre Helfer

Halles Ausländerbehörde steht immer wieder in der Kritik, hier eine Demonstration Ende Februar.

Halle/MZ - Am Tag danach kommt die erlösende Nachricht Solveig Feldmeier noch etwas unwirklich vor. Im Laufe des Montags hatte Sachsen-Anhalts Innenministerium der ehrenamtlichen Flüchtlingshelferin aus Harzgerode (Harz) mitgeteilt: Ihr Schützling, die an Krebs erkrankte Nadiia Kulbachna aus der Ukraine, darf in Halle bleiben, wo sie regelmäßig zur Behandlung ins Uniklinikum muss.