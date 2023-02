377 Menschen je 100.000 Einwohner sind 2021 in Sachsen-Anhalt an Krebs verstorben. Damit ist Sachsen-Anhalt im Bundesvergleich das Bundesland mit den meisten Krebstoten.

Magdeburg (tt) - 3.476 Frauen und 4.721 Männer verstarben 2021 in Sachsen-Anhalt an einem Krebs. Das sind 9 Frauen weniger und 87 Männer mehr als 2020, geht aus einer Mitteilung des Statistischen Landesamtes in Sachsen-Anhalt hervor.

Mit 377 Krebssterbefällen je 100.000 Einwohnern ist Sachsen-Anhalt damit das Bundesland mit den meisten Krebstoten. Baden-Württemberg ist mit 234 Sterbefällen je 100.000 Einwohnern das mit den wenigsten. Deutschlandweit starben 275 Menschen je 100.000 Einwohnern an Krebs.

Mehr Männer als Frauen versterben in Sachsen-Anhalt an Krebs

Gemessen an allen Todesfällen verstarben in Sachsen-Anhalt im Jahr 2021 19,2 Prozent der Frauen und 24,7 Prozent der Männer an den Folgen ihrer Krebserkrankung.

Mit zunehmendem Alter steigt das Risiko, an Krebs zu erkranken. So war mehr als jeder zweite Krebstote (52,8 Prozent) im Alter von über 75 Jahren. 4 Mädchen und 3 Jungen erlagen im Kindesalter einer Krebserkrankung.

Krebs an den Verdauungsorganen besonders häufig

Unter den bösartigen Neubildungen (Krebs) traten besonders häufig die Neubildungen an Verdauungsorganen auf. Daran erlagen 2021 insgesamt 2.732 Personen (1 140 Frauen und 1 592 Männer) und machten damit rund 1/3 aller Krebstoten aus. Darunter verstarben 941 an Darmkrebs, 638 an Bauchspeicheldrüsenkrebs, 344 an Magenkrebs und 383 an Leberkrebs.

Lungenkrebs führte in insgesamt 1.554 Fällen zum Tod, die Mehrzahl davon waren Männer (1 019 Verstorbene). Bei 14,6 Prozent der Frauen, welche dem Krebs erlagen, wurde Brustkrebs (Frauen: 509; Männer: 6) als Todesursache festgestellt und bei 11,3 Prozent der Männer (495) war dies der Prostatakrebs.

Männer in Sachsen-Anhalt sterben früher an Krebs als Frauen

Krebs der Harnorgane, wie zum Beispiel an Nieren oder Harnblase, führten insgesamt zu 632 Todesfällen. Leukämien und Lymphome (Bösartige Neubildungen des lymphatischen und blutbildenden Gewebes) führten bei 749 Personen aus Sachsen-Anhalt zum Tod.

Wie aus der Mitteilung des Statistischen Landesamtes hervorgeht, lag das mittlere Sterbealter bei der Todesursache Krebs 2021 bei 73,9 Jahren. Männer verstarben hierdurch im Schnitt 2,3 Jahre früher als Frauen (75,3 Jahre).