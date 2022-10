Krankheit gibt Rätsel auf: Arzt aus Bitterfeld ist der Mediasklerose auf der Spur

Nach einem Unfall bekam Dr. Peter Lanzer einst per Zufall seine eigene Diagnose. Seitdem fasziniert ihn die Erforschung dieser Gefäßverkalkung. Aktuell arbeitet er an einer neuen Veröffentlichung.

Bitterfeld-Wolfen/MZ - Es war ein Fahrradunfall, der Peter Lanzers Leben als Mensch und Mediziner prägen sollte. Der Hobby-Triathlet stürzte und brach sich den Oberschenkel. Beim Röntgen zeigte sich überraschend, dass der topfitte Sportler Kalkablagerungen an den Arterien hatte. Doch das Krankheitsbild war unklar, eine vorzeitige Gefäßverkalkung, Arteriosklerose genannt, war nicht nachweisbar. Aber was steckte dann dahinter? Lanzer hat seine Erfahrung damals in einer Fallstudie in der Zeitschrift für Kardiologie publik gemacht, sein wissenschaftliches und klinisches Interesse an der wenig bekannten Erkrankung war geweckt - und eine lebenslange Odyssee begann.