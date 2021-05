Krankenstand in Sachsen-Anhalt fällt auf Rekordtief

Halle (Saale) - Die Intensivstationen sind am Limit, das Coronavirus hält das Land in Atem: Doch an den Arbeitsplätzen sorgt die Pandemie für deutlich weniger Krankheitsfälle: In Sachsen-Anhalt sind die Krankmeldungen von Beschäftigten auf ein Rekordtief gesunken. Die Techniker Krankenkasse (TK) meldete für das erste Quartal mit 4,9 Prozent ausgefallener Arbeitszeit knapp ein Viertel weniger Fehltage als im Vorjahreszeitraum. Auch die AOK in Sachsen-Anhalt verzeichnete mit einem Krankenstand von sechs Prozent unter ihren Versicherten im ersten Quartal einen deutlichen Rückgang im Vergleich zum vergangenen Jahresbeginn. Covid-19-Erkrankungen spielten aufgrund vergleichsweise geringer Fallzahlen in der Statistik indes kaum eine Rolle.

Grund für den Rückgang sind hingegen die geänderten Arbeitsbedingungen: Laut TK Sachsen-Anhalt haben Hygieneregeln und der Umzug ins Homeoffice die klassischen Erkältungswellen am Arbeitsplatz verhindert. „Die typischen Infektionskrankheiten gibt es daheim weniger“, sagte TK-Sprecherin Elke Proffen. Außerdem hätten viele Menschen Arztbesuche aus Angst vor Corona-Infektionen vermieden.

Arbeiten die Menschen im Homeoffice auch krank weiter?

Hinzu kommt: Wer im Homeoffice arbeitet, setzt sich im Zweifel auch mal leicht angeschlagen an den Laptop. Das belegt eine bundesweite Forsa-Umfrage im Auftrag der DAK-Gesundheit. Demnach gaben im Februar rund drei Viertel der Befragten im Homeoffice an, auch mal mit leichten Erkältungssymptomen arbeiten zu können - wegen derer sie sich sonst krank melden müssten.

Nach Angaben der AOK fielen Beschäftigte in Sachsen-Anhalt zudem zwar seltener, im Krankheitsfall aber deutlich länger aus. Demnach stieg die Dauer der durchschnittlichen Krankschreibung im ersten Quartal auf 15 Tage an - rund zwei Tage mehr als im Vorjahreszeitraum. Bei Atemwegserkrankungen fehlten die AOK-Versicherten besonders lange. Hier lag die durchschnittliche Krankheitsdauer bei rund 17 Tagen. Erkältungen machen knapp ein Drittel aller Fehltage aus. „Die gestiegene Dauer deutet darauf hin, dass die Erkrankten in der Pandemie-Situation stärker belastet waren“, sagte AOK-Sprecherin Anna-Kristina Mahler.

Arbeit trotz Krankheit: Gewerkschaften warnen vor Gesundheitsrisiken

Bundesweit sind die Krankmeldungen im ersten Viertel des Jahres auf den niedrigsten Stand seit langem gesunken. Die TK meldete für das erste Quartal mit 3,8 Prozent im Bundesdurchschnitt den niedrigsten Wert seit 13 Jahren. Bei der Barmer Krankenkasse halbierte sich fast der Anteil der Versicherten, die mindestens einen Tag fehlten. Insgesamt lag der Anteil an Fehltagen hier unter dem in Sachsen-Anhalt. Laut TK liegt das vor allem am Alter der Beschäftigten. In Sachsen-Anhalt arbeiteten überdurchschnittlich viele ältere Menschen, sagte TK-Sprecherin Proffen. Sie seien häufiger krank.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund sieht im niedrigen Krankenstand indes ein Problem: „Weniger Krankmeldungen bedeuten nicht automatisch, dass tatsächlich weniger Beschäftigte krank waren“, sagte Vorstandsmitglied Anja Piel. Wer jetzt keinen Arbeitsweg mehr habe, sehe sich im Homeoffice eher verpflichtet, trotz leichter Erkrankung zu arbeiten. Langfristig erhöhe sich dadurch das Risiko chronischer Erkrankungen, sagte Piel.

Hinzu kommen nach Angaben der Krankenkassen zusätzliche Gesundheitsbelastungen im Homeoffice. Fehltage wegen Rückenschmerzen oder Skelettkrankheiten etwa nahmen zuletzt zu. Auch psychische Krankheiten führten zu mehr Ausfällen. (mz)