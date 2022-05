Krankenhaussystem in Sachsen-Anhalt: CDU und FDP fordern Umorganisation

Viele Kliniken in Sachsen-Anhalt sind in die roten Zahlen gerutscht. CDU und FDP fordern nun eine stärkere Schwerpunktsetzung unter den Krankenhäusern: Nicht jedes Haus müsse jede Behandlung anbieten. Ende 2022 soll ein entscheidendes Gutachten kommen.

Magdeburg/MZ - In Sachsen-Anhalt erhöhen CDU und FDP den Druck für eine Umorganisation der Krankenhauslandschaft. Geht es nach den zwei Parteien, die zusammen mit der SPD in einer Koalition regieren, sollen sich Sachsen-Anhalts Kliniken in Zukunft stärker auf einzelne Schwerpunkte konzentrieren. Es sei nicht sinnvoll, wenn jedes Krankenhaus ein Leistungsspektrum anbiete, „das von der Behandlung einer Erkältung bis zum komplexen Eingriff am offenen Herzen geht“, betont der FDP-Abgeordnete Konstantin Pott auf MZ-Anfrage.