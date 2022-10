Krankenhäuser in Sachsen-Anhalt bangen um Existenz - Warum das Land jetzt nicht helfen kann

Halle/MZ - In der Debatte um die Finanznot der Kliniken sieht das Land Sachsen-Anhalt den Bund in der Pflicht. Die Häuser seien in einer „sehr schwierigen Situation“, erklärt das Landesgesundheitsministerium auf MZ-Anfrage. „Hier ist zunächst der Bund gefragt, die finanzielle Lage der Krankenhäuser zu stabilisieren und kurzfristige Lösungen vorzulegen“, so Sprecherin Romy Richter. Dazu habe es bereits Beratungen der Länder mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft gegeben.

Deutschlandweit stecken die Kliniken in akuter Existenznot. Die Corona-Krise hatte viele auch finanziell an ihre Grenze gebracht, jetzt verschärfen Inflation und hohe Energiekosten die Situation. 60 Prozent der bundesweiten Kliniken machen Verluste, einigen drohe die Insolvenz, schätzt die deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG).

Die Vereinigung für Sachsen-Anhalt geht davon aus, dass den Häusern im Land allein für Energie 100 Millionen Euro fehlen. Sachsen-Anhalt hat insgesamt 45 Kliniken. Die DKG fordert die Politik zum Handeln auf: Inflationsausgleich für die Krankenhäuser und eine Reform des Finanzierungssystems sind die zentralen Punkte. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte Hilfen zugesagt, die Höhe wird mit dem Finanzministerium verhandelt.

Nachbessern will Sachsen-Anhalt bei der Investitionspauschale für die Kliniken. Diese stand immer wieder in der Kritik, der Investitionsstau geht laut Krankenhausgesellschaft im Land inzwischen in die Milliarden. „Die Investitionspauschalen des Landes sind in den vergangenen Jahren nicht auskömmlich gewesen“, räumt das Gesundheitsministerium ein. Jetzt werde ein Gutachten abgewartet, das bis Jahresende vorliegen soll. Es sei die Grundlage für gezielte Investitionen.

„Die Versorgungssicherheit muss gewährleistet werden“

„Die Versorgungssicherheit muss gewährleistet werden. Die finanzielle Situation der Krankenhäuser darf nicht zu einer kalten Strukturbereinigung führen, die sich nur an der wirtschaftlichen Situation ausrichtet. Dies würde zunächst die kommunalen und kleineren Häuser treffen.“ In kommenden Jahren sollen zudem zusätzliche Mittel für Investitionen fließen - über das Krankenhauszukunftsgesetz, mit dem der Bund die Digitalisierung fördert, und das Corona-Sondervermögen des Landes. „Es liegen bereits Förderanträge in dreistelliger Millionenhöhe vor“, so Richter.