Bei Operationen an der Wirbelsäule ist Präzision entscheidend. In Halle kommt dabei jetzt eine teure Technologie zum Einsatz, die in Mitteldeutschland einmalig ist.

OP-Roboter mit ruhiger Hand: So hilft Hightech bei Eingriffen an der Wirbelsäule in Halle

Halle/MZ - Das laute Surren frisst sich tief in den Gehörgang. Der Bohrer, den Dr. Bernhard Ullrich ansetzt, klingt kaum anders als der eines Heimwerkers. Doch hier enden die Gemeinsamkeiten auch schon. Denn das Arbeitsgerät des Chirurgen bohrt sich nicht in Wände, sondern in die Knochenmasse der Wirbelsäule – und das muss in diesem sensiblen Bereich hochpräzise geschehen.