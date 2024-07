Zehntausende Kinder werden derzeit beitragsfrei betreut. Der Bund will das nun nicht länger finanzieren – im nächsten Jahr drohen Eltern höhere Kosten.

Kostenlose Kitabetreuung für Geschwisterkinder in Sachsen-Anhalt steht auf der Kippe

Mehr als 150.000 Kinder besuchen in Sachsen-Anhalt eine Kita oder einen Hort - hier die Kneipp-Kita Aschersleben (Salzlandkreis).

Magdeburg/MZ/dpa - Die 2020 eingeführte kostenlose Kita-Betreuung von Geschwisterkindern in Sachsen-Anhalt wird durch neue Pläne der Bundesregierung in Frage gestellt. Derzeit müssen Eltern mit mehreren in Krippe, Kita oder Schulhort betreuten Kindern lediglich für das älteste bezahlen. Die Landesregierung finanziert das durch Zuschüsse aus Berlin.