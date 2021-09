Korte: „Wir waren im Osten eine starke Volkspartei“

Magdeburg/Berlin - Der Spitzenkandidat der Linken in Sachsen-Anhalt, Jan Korte, ist von dem Abschneiden seiner Partei in Ostdeutschland enttäuscht. „Wir waren im Osten eine starke Volkspartei“, sagte Korte am Sonntagabend der Deutschen Presse-Agentur. Da gebe es nichts schön zu reden. Das Ergebnis habe sich bei den letzten Wahlen in Brandenburg, in Sachsen und in Sachsen-Anhalt schon abgezeichnet.

Man müsse jetzt drüber nachdenken, was die Partei alles falsch gemacht habe, sagte Korte, der auch Parlamentarischer Geschäftsführer der Linken-Bundestagsfraktion ist. „Das waren wir, das waren keine anderen Umstände.“