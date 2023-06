Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ - - Erst wollte Aschersleben keine neuen Windräder mehr. Doch die Energiekrise zwang zum Umdenken: Die Stadt will jetzt ganz auf grünen Strom setzen. Vor allem will sie neue Windräder, deren Energie sie lokal günstiger nutzen will. Es ist eine Energiewende von unten, die in Aschersleben vollzogen wird. Sie wurde nicht verordnet und sie ist nicht ideologisch motiviert. Und das ist offenbar der Schlüssel zum Erfolg. Denn in der Stadt werden die Vorstöße mehrheitlich mitgetragen, wurden Akzeptanzprobleme gerade bei neuen Windkraftanlagen abgebaut.