Kommt es nach Auslaufen des Kurzarbeitergeldes zu mehr Insolvenzen in Sachsen-Anhalt?

Firmen in Sachsen-Anhalt haben in der Pandemie das Kurzarbeitergeld so stark genutzt wie nie zuvor.

Halle (Saale)/MZ - Mit knapp einer halben Milliarde Euro haben die Arbeitsagenturen in Sachsen-Anhalt in der Corona-Pandemie bisher die Unternehmen gestützt. Im vergangenen Jahr zahlte die Bundesagentur für Arbeit mehr als 274,8 Millionen Euro an Kurzarbeitergeld an Firmen aus, im Verlauf des Jahres 2021 summierten sich die Auszahlungen bis jetzt auf rund 221,2 Millionen Euro. „Das Instrument der Kurzarbeit hat ganz wesentlich dazu beigetragen, den Arbeitsmarkt und die Wirtschaft insgesamt in der Corona-Krise zu stabilisieren“, sagt der Geschäftsführer der Landesarbeitsagentur, Markus Behrens, der MZ.